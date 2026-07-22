Ливърпул прави опит да измъкне френски национал под носа на ПСЖ

Ливърпул е отправил запитване към Монако за крилото Манес Аклиуш, твърди “Скай Спортс”. 24-годишният френския национал е трансферна цел на Пари Сен Жермен, който отправи няколко оферти за него, не всички те бяха отхвърлени. Последното предложение на европейския клубен шампион бе на стойност 40 милиона евро.
Аклиуш, който може да играе по дясното крило или като атакуващ полузащитник, игра в 31 мача от Лига 1 миналия сезон, като записа шест гола и шест асистенции. Той има 10 мача за националния отбор на Франция и направи дебют на световно първенство. Футболистът обаче игра само в мача срещу Ирак от груповата фаза, като влезе като резерва малко преди края.
Ливърпул търси дясно крило, който да запълни дупката от напускането на Мохамед Салах и Андони Ираола потвърди това след пристигането на тима в САЩ, където ще проведе част от предсезонната си подготовка. Трансферна цел номер 1 беше Ян Диоманде от РБ Лайпциг, но германците искат 120 милиона евро за него. Според водещи европейски медии играчът иска да продължи кариерата си в ПСЖ и дори има принципна договорка с френския клуб, но в момента бъдещето му изглежда неясно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago