Арсенал е вперил очи в Баркола

23-годишното крило Брадли Баркола може да премине от Пари Сен Жермен в английския шампион Арсенал, твърди авторитетното британско издание The ​​Independent.

Според източника, лондончани вече работят по изясняване на необходимите детайли около сделката, преди да направят официална оферта.

Според предварителните данни парижани иската да задържат французина в клуба това лято, но не изключват възможността да го продадат, ако получат подходяща оферта за него.

Transfermarkt оценява пазарната стойност на играча на 70 млн евро. Миналият сезон Баркола изигра 49 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, към които добави 7 асистенции.

Настоящият му договор с европейските клубни шампиони е до лятото на 2028 г.

🚨🥈| JUST IN: Arsenal F.C are set to launch an opening bid for Bradley Barcola.

The English club are working on understanding the necessary details of the deal before making an official approach.



PSG’s preference is to keep the Frenchman at the club this summer, but are not… pic.twitter.com/sdjxvyBuKi — PSG Report (@PSG_Report) June 18, 2026

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