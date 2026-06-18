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Арсенал е вперил очи в Баркола

  • 18 юни 2026 | 08:08
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Арсенал е вперил очи в Баркола

23-годишното крило Брадли Баркола може да премине от Пари Сен Жермен в английския шампион Арсенал, твърди авторитетното британско издание The ​​Independent.

Според източника, лондончани вече работят по изясняване на необходимите детайли около сделката, преди да направят официална оферта.

Според предварителните данни парижани иската да задържат французина в клуба това лято, но не изключват възможността да го продадат, ако получат подходяща оферта за него.

Transfermarkt оценява пазарната стойност на играча на 70 млн евро. Миналият сезон Баркола изигра 49 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, към които добави 7 асистенции.

Настоящият му договор с европейските клубни шампиони е до лятото на 2028 г.

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