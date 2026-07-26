Ливърпул със зрелищна победа в дебюта на Ираола

Ерата на Андони Ираола в Ливърпул започна с победа с 4:2 над Съндърланд в приятелски мач, игран в Нешвил. В първата предсезонна контрола мърсисайдци излязоха без основните си футболисти, а някои от младите таланти в тима оставиха чудесни впечатления с представянето си.

Киърън Морисън откри резултата в 12-тата минута с добре насочен диагонален удар. Ендзо Льо Фи изравни за „черните котки“ с далечен изстрел малко след това, а Тимур Тутиеров ги изведе напред минути след началото на второто полувреме.

Въпреки това, Ливърпул доминираше през втората част и Доминик Собослай направи резултата 2:2 в 56-ата минута. Той овладя рикоширала топка пред наказателното поле и с остър удар от въздуха я прати от вътрешната страна на близката греда.

След това Федерико Киеза изведе Ливърпул напред с диагонален шут от ъгъла на малкото наказателно поле, преди Люис Кумас да подпечата крайния резултат с хубав гол отблизо.

Джо Гомес носеше капитанската лента на "червените", но участието му в двубоя приключи преждевременно, след като беше принудително заменен още в началните минути. Ифеани Ндукве влезе на мястото на Гомес, а Константинос Цимикас взе лентата.

Преди първия съдийски сигнал с едноминутно мълчание беше почетена паметта на легендата на Ливърпул Кевин Кигън, който почина в понеделник на 75-годишна възраст.

Следващата проверка на Ливърпул е срещу Рексъм на 30 юли. Ден по-късно Съндърланд ще играе срещу Лийдс.

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Снимки: Imago