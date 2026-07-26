Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул със зрелищна победа в дебюта на Ираола

Ливърпул със зрелищна победа в дебюта на Ираола

  • 26 юли 2026 | 03:30
  • 1179
  • 0
Ливърпул със зрелищна победа в дебюта на Ираола

Ерата на Андони Ираола в Ливърпул започна с победа с 4:2 над Съндърланд в приятелски мач, игран в Нешвил. В първата предсезонна контрола мърсисайдци излязоха без основните си футболисти, а някои от младите таланти в тима оставиха чудесни впечатления с представянето си.

Киърън Морисън откри резултата в 12-тата минута с добре насочен диагонален удар. Ендзо Льо Фи изравни за „черните котки“ с далечен изстрел малко след това, а Тимур Тутиеров ги изведе напред минути след началото на второто полувреме.

Въпреки това, Ливърпул доминираше през втората част и Доминик Собослай направи резултата 2:2 в 56-ата минута. Той овладя рикоширала топка пред наказателното поле и с остър удар от въздуха я прати от вътрешната страна на близката греда.

След това Федерико Киеза изведе Ливърпул напред с диагонален шут от ъгъла на малкото наказателно поле, преди Люис Кумас да подпечата крайния резултат с хубав гол отблизо.

Джо Гомес носеше капитанската лента на "червените", но участието му в двубоя приключи преждевременно, след като беше принудително заменен още в началните минути. Ифеани Ндукве влезе на мястото на Гомес, а Константинос Цимикас взе лентата.

Преди първия съдийски сигнал с едноминутно мълчание беше почетена паметта на легендата на Ливърпул Кевин Кигън, който почина в понеделник на 75-годишна възраст.

Следващата проверка на Ливърпул е срещу Рексъм на 30 юли. Ден по-късно Съндърланд ще играе срещу Лийдс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

  • 25 юли 2026 | 22:34
  • 833
  • 2
Трансферна цел на Байерн преподписва с Интер

Трансферна цел на Байерн преподписва с Интер

  • 26 юли 2026 | 04:20
  • 1497
  • 0
Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

  • 25 юли 2026 | 22:01
  • 1666
  • 0
Арсенал предлага Гьокереш и доплащане, за да вземе Хулиан Алварес

Арсенал предлага Гьокереш и доплащане, за да вземе Хулиан Алварес

  • 25 юли 2026 | 21:41
  • 4798
  • 5
Чави Симонс: Барса не повярва в мен, да отида в ПСЖ беше най-доброто решение в живота ми

Чави Симонс: Барса не повярва в мен, да отида в ПСЖ беше най-доброто решение в живота ми

  • 25 юли 2026 | 21:19
  • 3350
  • 2
Шеф в Байерн: Трансфер на Олисе в Реал изобщо не е тема, Палиня и Боей няма да имат голяма роля за нас

Шеф в Байерн: Трансфер на Олисе в Реал изобщо не е тема, Палиня и Боей няма да имат голяма роля за нас

  • 25 юли 2026 | 20:47
  • 3221
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

  • 25 юли 2026 | 23:10
  • 116123
  • 461
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 1425
  • 3
Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

  • 25 юли 2026 | 22:49
  • 21040
  • 63
ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

  • 25 юли 2026 | 20:52
  • 38641
  • 98
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 26216
  • 6
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 26746
  • 66