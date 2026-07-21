Холанд стана на 26 години, нападна масата и отсече "Хубаво е"

Головата машина на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отпразнува своя 26-и рожден ден днес със стил, показвайки огромното си празнично пиршество по време на ваканция след Световното първенство.

Нападателят изигра ключова роля за Норвегия на тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико, извеждайки страната си до най-доброто ѝ класиране на световни финали, преди да отстъпи на Англия в четвъртфиналите.

Наясно, че новият сезон в Премиър лийг е само след няколко седмици, Холанд избра да си вземе заслужена почивка след Мондиала. Той се наслаждава на релаксираща ваканция по вълните в Сардиния заедно с приятелката си Исабел Хаугсенг Йохансен.

Във вторник рожденикът сподели снимка от инстаграм профила на Исабел, на която се вижда невероятното угощение, на което му предстои да се наслади. На фона на морските вълни, фотографията показва маса, отрупана с огромни порции месо на кокал на барбекю, планина от наденички, палачинки, яйца, гевреци, плодове и кула от различни торти и сладкиши.

По-късно той публикува и своя снимка, на която релаксира на яхта, носейки викингски шлем: “26 години. Хубаво.”

Холанд е известен с една от най-екстремните диети, като консумира средно по 6000 калории на ден, за да поддържа чудовищната си физика. Телешки сърца и дробове често присъстват в менюто на звездата на Сити, както се споменава в документалния филм „Холанд: Голямото решение“, посветен на трансфера му за 51 милиона паунда на „Етихад“ през 2022 г.

„Вие, другите хора, не ядете това (сърце и черен дроб), но аз се грижа за тялото си“, обяснява Холанд във филма. „Смятам, че най-важното е да се яде качествена храна, която е възможно най-местна. Или местната крава, която пасе трева точно там? Аз ям сърцето и черния дроб.“

Сред редовните продукти в списъка му за пазаруване, както се вижда от неговия „Ютюб“ канал, са гигантски пържоли на барбекю, суров мед и мляко, много мляко. Холанд обожава този продукт, особено суровото мляко, и веднъж го описа като своя „вълшебен еликсир“.

🚨🎂 Happy Birthday to the robot himself, Erling Haaland!



👕 385 matches

⚽ 299 goals

🅰️ 67 assists

🏆 x1 UCL

🏆 x1 FIFA Club World Cup

🏆 x1 UEFA Super Cup

🏆 x2 Premier League

🏆 x2 FA Cups pic.twitter.com/lPFYOHMqZq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 21, 2026

Норвежецът обича да комбинира млякото си със закуска от яйца върху хляб с квас и чаша кафе с кленов сироп в своето имение с шест спални в Алдърли Едж, Чешър, което споделя с Исабел.

Във видеото Холанд демонстрира и любовта си към рибата. Той обядва лаврак, аспержи и пържен ориз с яйца, преди да се присъедини към съотборниците си на терена в базата на „Етихад“.

One last World Cup vlog 🇳🇴🌎🥺 Full episode on YT! 🎬 pic.twitter.com/FWFa4EHREG — Erling Haaland (@Erling) July 19, 2026

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