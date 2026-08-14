Манчестър Сити може да си осигури 122 млн. паунда часове преди крайния срок за Енцо Фернандес

Манчестър Сити е напът да си осигури огромни финансови постъпления, малко преди да изтече крайният срок, поставен от Челси за оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес.

Халфът на „гражданите“ Тижани Райндерс, на 28 години, е пред трансфер в саудитския Ал-Кадисия срещу сумата от 52 милиона паунда. Същевременно 22-годишният Савиньо не е тренирал поради заболяване, докато Тотнъм засилва опитите си да привлече крилото, оценено на 70 милиона паунда.

Новият мениджър на Сити Енцо Мареска би се радвал да привлече полузащитника на „сините“ Енцо Фернандес на „Етихад“ след 18-те месеца, които прекараха заедно на „Стамфорд Бридж“. От Челси са поставили краен срок до 17:00 часа в петък, в който Сити трябва да отправи оферта от 120 милиона паунда за световния шампион, който отбеляза гол при победата на Аржентина над Англия на полуфинала на Световното първенство.

В Сити смятат, че Челси се опитва да се освободи от 25-годишния Фернандес, като същевременно цели да получи огромна трансферна сума. До късно снощи не беше ясно дали ръководството на „гражданите“ ще отправи предложение.

Отношенията между Сити и Челси са обтегнати, след като Мареска напусна „сините“ на 1 януари, въпреки че имаше още три години и половина от договора си. Впоследствие Сити плати на Челси компенсация в размер на 17 милиона паунда, за да назначи италианския специалист.

Очаква се Родри да се завърне към тренировките в петък след почивката си след триумфа на Испания на Сити обаче отхвърли две оферти на каталунците и държи на своята оценка от 60 милиона паунда. Последното предложение на испанците беше на стойност 55 милиона паунда с бонусите.Световното първенство. Носителят на „Златната топка“, който е на 30 години, е спряган за трансфер в Барселона.

Отборът на Мареска вече счупи клубния си трансферен рекорд, привличайки Елиът Андерсън за 116 милиона паунда, и продължава да преговаря тийнейджъра на Лил Аюб Буади, оценяван на 100 милиона паунда.

28-годишният Райндерс не е тренирал вчера в очакване на финализирането на трансфера си в Саудитска Арабия. Нидерландският полузащитник, закупен за 46,5 милиона паунда от Милан през юни 2025 г., записа 47 мача в дебютния си сезон за Сити, като отбеляза пет гола и добави две асистенции.

Савиньо също не е тренирал вчера, настоявайки за преминаване в Тотнъм. Междувременно Бернардо Силва вече напусна като свободен агент и се присъедини към Реал Мадрид след изтичането на договора си.

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