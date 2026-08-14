Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

Виктор Осимен може да напусне Галатасарай и да продължи кариерата си в Арсенал. Според информацията първите разговори между двата клуба вече са проведени, а на „Емиратс“ вярват, че сделката може да бъде завършена до края на летния трансферен прозорец.



Първоначално представители на Арсенал и Галатасарай са разговаряли за Габриел Мартинели. Турският гранд иска бразилеца в състава си и е предложил 45 млн евро за него. Лондончани обаче са използвали срещата, за да поставят въпроса и за евентуален трансфер на Виктор Осимен. Мениджърът Микел Артета иска нигерийския нападател в отбора си и го е определил като приоритетна цел.

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Victor Osimhen very keen on move to @Arsenal



The player current contract is reportedly to be £308k a week. pic.twitter.com/OvowKR48Ys — indykaila News (@indykaila) August 14, 2026

Според публикацията Галатасарай е готов да се раздели с 27-годишния нападател. Турският клуб не е поставил конкретна цена, но се смята, че сума от около 75 млн евро може да бъде достатъчна за сделката. Именно толкова Галатасарай е платил на Наполи за Осимен през миналото лято.

Самият футболист също не би имал нищо против голям трансфер във Висшата лига. Той прекара две успешни години в Истанбул, спечели две шампионски титли и вече е готов за нова стъпка в кариерата си. Осимен има много силна статистика с екипа на Галатасарай. Нигериецът е изиграл 74 мача, в които е отбелязал 59 гола и е направил 16 асистенции

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