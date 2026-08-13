Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

ЦСКА ще се изправи срещу носителя на Купата и Суперкупата на Гърция - ОФИ Крит, в решителния сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой от плейофите е на острова след седмица - на 20 август, а реваншът в София - седем дни по-късно.

Отборът на Христо Янев стигна дотук, след като отстрани последователно Дери Сити, Карабах и Макаби (Тел Авив) във втория по сила европейски клубен турнир. С успеха си над израелците "червените" си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите.

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

Гърците все още не са започнали шампионата на страната и "армейците" ще са първият им противник в Европа, но вчера изиграха първия си официален мач за сезона и победиха АЕК за Суперкупата след дузпи и 2:2 в редовното време.

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