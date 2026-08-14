Арсенал поднови преговорите за Езри Конса

Арсенал проведе нов кръг от преговори за трансфера на защитника на Астън Вила Езри Конса, чиято цена е определена на 60 милиона паунда. По-рано през лятото „артилеристите“ дадоха индикации, че оценяват английския национал на половината от сумата, която искат бирмингамци. Въпреки това, носителите на Лига Европа, водени от Унай Емери, нямат намерение да намаляват исканата си цена.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета иска да подсили защитата си, след като Уилям Салиба усложни контузия в гърба по време на Световното първенство с Франция и се очаква да отсъства месеци наред.

Конса, на 28 години, остава предпочитана цел за Арсенал, но спортният директор Андреа Берта проучва и други възможности. Защитникът на Барселона Жул Кунде и Марк Пубил от Атлетико Мадрид също са свързвани с трансфер при лондончани.

Централният защитник Конса би предложил ценен опит от Висшата лига. Клубът от Бирмингам обаче не би се разделил лесно с него, след като вече си осигури над 150 милиона паунда това лято от продажбата на ключовото трио Люка Дин, Морган Роджърс и Юри Тилеманс.

Конса се представя отлично за „виланите“ през последните няколко сезона. Той навлиза в последните две години от договора си, но все още не е подписал удължаване.

Защитникът пропусна загубата за Суперкупата на Европа от Пари Сен Жермен в сряда, тъй като получи удължена почивка след Световното първенство. Той записа осем мача за Англия и се завръща към тренировки с Вила следващата седмица.

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