Обрат: Родри е все по-близо до Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид е променило позицията си относно възможността за привличане на халфа на Манчестър Сити Родри. Според редица източници, сделката е все по-вероятна, още повече, че самият играч настоява да облече екипа на кралския клуб.

"Белите“ няма да срещнат трудности при договарянето на личните условия с Родри. 30-годишния футболист е склонен на финансови отстъпки, за да подпомогне осъществяването на трансфера.

Перес не иска капитана на Испания в Реал Мадрид

Манчестър Сити няма да прави спънки на един от водещите си играчи. "Гражданите" са благодарни на Родри за приноса му към успехите на тима през последните години и биха уважили желанието му да се завърне в родината си.

От Реал Мадрид още не са излезли с конкретна оферта. До вчера се смяташе, че президентът на испанския гранд Флорентино Перес е против привличането на Родри, но сега ситуацията е различна и пречките пред реализирането на сделката отпадат една след друга.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐔-𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐄́𝐑𝐄𝐙 𝐎𝐍 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 💣



Until today, the Real Madrid president was blocking a move, but he is now much 𝐎𝐏𝐄𝐍 to signing Rodri after conversations today, reports @MatteMoretto ⚠️



Real Madrid have already… pic.twitter.com/qe3Rf7DhN7 — 433 (@433) July 21, 2026

През изминалия сезон Родри взе участие в 33 мача във всички турнири, в които се отличи с два гола. Настоящият му договор с английския клуб е до лятото на 2027 година.

Капитанът на световния шампион Испания е юноша на Атлетико Мадрид, а в Ла Лига игра и за Виляреал.

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Снимки: Gettyimages