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Обрат: Родри е все по-близо до Реал Мадрид

  • 22 юли 2026 | 04:11
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Ръководството на Реал Мадрид е променило позицията си относно възможността за привличане на халфа на Манчестър Сити Родри. Според редица източници, сделката е все по-вероятна, още повече, че самият играч настоява да облече екипа на кралския клуб.

"Белите“ няма да срещнат трудности при договарянето на личните условия с Родри. 30-годишния футболист е склонен на финансови отстъпки, за да подпомогне осъществяването на трансфера.

Перес не иска капитана на Испания в Реал Мадрид
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Манчестър Сити няма да прави спънки на един от водещите си играчи. "Гражданите" са благодарни на Родри за приноса му към успехите на тима през последните години и биха уважили желанието му да се завърне в родината си.

От Реал Мадрид още не са излезли с конкретна оферта. До вчера се смяташе, че президентът на испанския гранд Флорентино Перес е против привличането на Родри, но сега ситуацията е различна и пречките пред реализирането на сделката отпадат една след друга.

През изминалия сезон Родри взе участие в 33 мача във всички турнири, в които се отличи с два гола. Настоящият му договор с английския клуб е до лятото на 2027 година.

Капитанът на световния шампион Испания е юноша на Атлетико Мадрид, а в Ла Лига игра и за Виляреал.

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Снимки: Gettyimages

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