Обрат: Родри е все по-близо до Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид е променило позицията си относно възможността за привличане на халфа на Манчестър Сити Родри. Според редица източници, сделката е все по-вероятна, още повече, че самият играч настоява да облече екипа на кралския клуб.
"Белите“ няма да срещнат трудности при договарянето на личните условия с Родри. 30-годишния футболист е склонен на финансови отстъпки, за да подпомогне осъществяването на трансфера.
Перес не иска капитана на Испания в Реал Мадрид
Манчестър Сити няма да прави спънки на един от водещите си играчи. "Гражданите" са благодарни на Родри за приноса му към успехите на тима през последните години и биха уважили желанието му да се завърне в родината си.
От Реал Мадрид още не са излезли с конкретна оферта. До вчера се смяташе, че президентът на испанския гранд Флорентино Перес е против привличането на Родри, но сега ситуацията е различна и пречките пред реализирането на сделката отпадат една след друга.
През изминалия сезон Родри взе участие в 33 мача във всички турнири, в които се отличи с два гола. Настоящият му договор с английския клуб е до лятото на 2027 година.
Капитанът на световния шампион Испания е юноша на Атлетико Мадрид, а в Ла Лига игра и за Виляреал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages