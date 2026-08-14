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  3. Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 12:06
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Левски обяви, че продадените онлайн билети за домакинството срещу АЕК в Шампионската лига вече са над 6500. От клуба благодариха на привържениците за търпението и огромния интерес, като публикуваха и важни указания за феновете, които купуват пропуски за двубоя.

От Левски напомнят на феновете да проверят всички папки в електронната си поща, включително „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други.

АЕК праща под наем в Рейндържс свой основен защитник дни преди мача с Левски
АЕК праща под наем в Рейндържс свой основен защитник дни преди мача с Левски

Клубът съветва при въвеждането на кода за закупуване на билет той да бъде изписан ръчно. Ако кодът бъде копиран, привържениците трябва да внимават да не бъде добавен допълнителен интервал или друг символ.

При технически проблем или неполучен имейл феновете могат да подадат сигнал на info@eventim.bg.

В съобщението трябва да бъде описан проблемът, както и да бъдат предоставени ЕГН или номер на абонаментната карта, плюс валиден имейл адрес, на който да бъде получен билетът.

От Левски уточниха, че картодържателите, които не са получили линк до 23:00 часа на 14 август, както и желаещите да закупят физически билет, ще могат да го направят от касите на стадион „Георги Аспарухов“.

Касите на Сектор „А“ и на ул. „Тодорини кукли“ ще работят в събота, 15 август, от 10:00 до 19:14 часа.

Тогава приключва продажбата на билети за картодържатели.

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