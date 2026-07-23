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Родри ще се оперира, не е ясно колко време ще отсъства

  • 23 юли 2026 | 03:19
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Халфът на Манчестър Сити Родри ще претърпи хирургическа интервенция заради контузия в гърба, като все още не е ясна прогнозата за неговото завръщане в игра.

Капитанът на Испания беше избран за най-добър футболист на Световното първенство, след като изведе отбора си до триумф в турнира – първи за "Ла Роха" от 2010 г. насам. 30-годишният полузащитник започна като титуляр във всички 8 мача, след като премина през два поредни сезона в Ман Сити, белязани от контузии.

Носителят на „Златната топка“ за 2024 г. е изправен пред несигурно бъдеще в Сити, тъй като договорът му изтича след една година. До момента той не е показал желание да удължи контракта си. Халфът многократно е свързван с трансфер в Реал Мадрид и е изразявал желание да се завърне в родината си на някакъв етап от своята кариера.

Родри изпитваше трудности да окаже същото влияние в играта на Манчестър Сити, откакто скъса предна кръстна връзка през септември 2024 г. Тази травма го извади от игра за почти целия сезон 2024/25, а проблемите с физическата му форма продължиха и през миналата кампания. Контузии в слабините и задната част на бедрото ограничиха участията му до 33 мача във всички турнири.

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Снимки: Imago

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