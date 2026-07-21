Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Десният бек на Левски Оливер Камдем по всяка вероятност ще пропусне първия сблъсък с Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Това стана ясно, след като от клуба обявиха, че камерунецът ще бъде част от традиционната "Синя Фиеста" преди утрешния двубой срещу румънския първенец на стадион "Георги Аспарухов".

От "Герена" не дават повече информация за състоянието на Камдем, който изигра пълни 90 минути и в двата мача срещу Борац (Баня Лука). Срещу Дунав (Русе) той отстъпи мястото си на Алдаир, а по всичко изглежда, че португалецът ще намери място в стартовите 11 на Веласкес и за домакинството срещу Университатя.

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"Левскари,

Време е за поредната луда "синя" европейска вечер. "Левски" се изправя срещу шампиона на Румъния "Университатя" и ще има нужда от вашата подкрепа. Стадионът ще е "син", София ще е "синя", България ще е "синя". Каним ви всички заедно да загреем преди това. "Синя Фиеста" започва в 17:30.

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За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква един от героите от шампионския триумф - Оливер Камдем. Срещата с него е от 18:45 до 19:45.

За настроението на най-малките ще се грижи нашият талисман Лъвски. Очаква ви хубава музика, от вас се иска само добро настроение и готовност за подкрепа до последната секунда. Заедно ще спечелим и тази битка!", написаха от Левски.

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