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  3. Атанас Илиев: Ще се борим за титлата, ние сме много добри футболисти

Атанас Илиев: Ще се борим за титлата, ние сме много добри футболисти

  • 11 авг 2026 | 23:48
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Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев бе разочарован от загубата от Панатинайкос и отпадането от Лигата на конференциите. Все пак голаджията е горд от представянето на тима в двата мача с гръцкия гранд и предупреди Левски и другите конкуренти за титлата, че “червените” също ще за в битката за шампион.

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

“Малко късмет не ни достигна. Много съжаляваме, че така загубихме, но аз съм горд с представянето на момчетата и в двата мача. Ние сме много добри футболисти всички и стои добре на терена. Панатинайкос още не са започнали първенство и накрая се измориха и трябваше да натиснем. Сега ще се концентрираме изцяло в първенството и Левски и другите отбори ще имат сериозна конкуренция. Надявам се да сме в битката за титлата”, каза Илиев.

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