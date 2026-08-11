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  3. Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим

Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим

  • 11 авг 2026 | 23:34
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Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след загубата на своя тим от Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. “Червените” отстъпиха с 1:2 и отпаднаха от турнира.

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

“Искам да поздравя момчетата. Просто една грешка в защита през продължението доведе до победата на Панатинайкос. Опитахме се да играем футбол, да ги пресираме, да създаваме ситуации. Просто трябваше да вкараме един гол повече.

Много положения създаваме срещу такива съперници, които трябва да си ги вкарваме. Няма как да биеш без да вкараш. Трябва да работим върху това, за да може да реализираме повече голове.

53 ЦСКА 1948 1:2 Панатинайкос

Футбол е, стават грешки. Но да не омаловажаваме и Панатинайкос. Това са класни футболисти, нормално е да създават ситуации. Целият отбор играе добре в защита и се опитва да играе в атака. Доволен съм и от двата мача. Оттук нататък следва това да продължим по нашия път, да развием отбора, да се борим за челните места и да излизаме за победа.

Хубаво е, че футболистите имат самочувствие и амбиция за първото място. Всички искаме да завършим на най-високото стъпало. Имаме силите да се борим за челните места.

Много добро представяне. Малко не ни достигна да продължим в следващия етап. Не трябва да сваляме гарда. Разочарован съм. От една страна съм щастлив, че играхме добре, но има тъга, защото имаше шанс да продължим”, заяви Александров.

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