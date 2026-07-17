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Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
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Утре (18 юли) от 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за първия мач от втория предварителен кръг между Левски и Университатя. Ще са налични пропуски само за секторите "Б" и "В", които са на цени от 13 и 17 евро.

"Левскари,

на 18 юли, събота в 10:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати билетите за първия мач от 2-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27  – срещу „Университатя“ (Крайова). Двубоят е на 22 юли, сряда от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. Максималното количество, което може да закупено е 3 билета на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

В продажба ще бъде пуснато ограничено количество билети за блок 20 на Сектор В, предназначен за Детско-юношеската школа на клуба.

Притежателите на златни членски карти ще могат приоритетно да закупят своя билет. Пропуските за тях ще са налични в петък, 17 юли на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ от 10:00 до 22:00 часа и на улица „Тодорини кукли“ от 16:00 до 22:00 часа. Закупуването на билет онлайн в сайта на Eventim ще става след въвеждане на номера на златната членска карта. Онлайн продажбата на билети за притежателите на златни членски карти ще бъде преустановена в 22:00 часа в петък, 17 юли.

При наличие на непродадени билети, в деня на мача пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А.

Цени на билетите:

Сектор Б: 13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 17 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта)", гласи информацията на клуба.

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