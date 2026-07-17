11-те на Левски и Дунав, Светослав Вуцов е резерва

Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Дунав. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от първия кръг на efbet Лига.

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Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави доста промени в своя състав. Най-интересната рокада е изваждането от титулярите на Светослав Вуцов. На негово място ще действа Огнян Владимиров, но тази рокада е свързана с правилото на БФС. Героят от мача с Борац - Рейналдо е оставен на пейката, както и Никола Серафимов, Олвер Камдем, Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентейес. На техните места са Кристиан Макун, Алдаир, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Давид Кусо и Хуан Переа.

"Драконите" залагат на таланта в халфовата линия Кристиян Бойчев, като той ще действа зад гърба на централния нападател Александер Навасал.

ЛЕВСКИ - ДУНАВ 0:0

Стартови състави:



Левски: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 47. Акрам Бурас, 27. Давид Кусо, 17. Евертон Бала, 11. Армостронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа



Дунав: 33. Георги Китанов, 2. Марио Дилчовски, 4. Хосе Перес, 5. Кирякос Антониу, 88. Димитър Тодоров, 24. Стефан Гаврилов, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 11. Денислав Минчев, 51. Илкер Будинов, 9. Александер Навасал



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Кристиян Колев

Начало: 21:15 часа

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Снимки: Владимир Иванов