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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
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  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя довърши започнатото и си гарантира мачове с Левски

Университатя довърши започнатото и си гарантира мачове с Левски

  • 15 юли 2026 | 22:22
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Университатя довърши започнатото и си гарантира мачове с Левски

Университатя (Крайова) е следващият съперник на Левски в Шампионската лига. Това стана факт, след като румънският първенец записа записа успех с 1:0 срещу шампиона на Беларус - МЛ Витебск, в реванша от първия предварителен кръг на "турнира на богатите". Северните ни съседи спечелиха убедително първата среща с 4:1 и сега просто довършиха започнатото, за да продължат напред с общ резултат 5:1. Днес единственото попадение отбеляза Никушор Банку в първата минута на добавеното време на срещата.

Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски
Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

За МЛ Витебск положението ще бъде малко по-сложно, тъй като беларусците ще трябва да се прехвърлят не към Лига Европа, а ще паднат направо в третия по сила турнир под шапката на УЕФА - Лига на конференциите, и повече няма да имат право на грешка. Румънците от своя страна продължават да правят много силна 2026 г. и си гарантираха минимум плейоф в един от трите европейски клубни турнира, а само преди броени дни вдигнаха и Суперкупата на страната си.

Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния
Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния

Левски ще бъде домакин на първия сблъсък срещу Университатя, като българите задължително ще трябва да вземат стабилна преднина на "Герена" идната седмица на 21-ви юли (вторник), тъй като ще имат голям проблем на реванша в Крайова седмица по-късно на 28-и юли (вторник).

Тежък удар за Левски от УЕФА
Тежък удар за Левски от УЕФА

На север от река Дунав 27-кратните ни шампиони ще бъдат без своята вярна агитка, тъй като УЕФА наложи наказания на "сините" привърженици расистко и дискриминационно поведение.

СНИМКА: primasport.ro

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