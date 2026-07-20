Звездата на Университатя: Ще бъде много труден мач с Левски

Най-актуалният футболист в Университатя (Крайова) в момента, а вероятно и в цялото румънско първенство – плеймейкърът Щефан Баярам говори пред битката с Левски.

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"Ще бъде различно състезание, най-красивото състезание - Шампионската лига. Ще бъде много труден мач с Левски, който спечели с 4:0 в последния двубой в Европа. Чака ни труден мач, но имаме силен колектив и съм убеден, че ще постигнем положителен резултат в София, а у дома ще се класираме", заяви той.

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