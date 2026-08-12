Втори португалец подписа с Локомотив (Горна Оряховица)

Още един португалски футболист подписа с Локомотив (Горна Оряховица). Това е Мауро Азеведо Рибейро, съобщиха от клуба от Втора лига.

"Той е на 23 години и също е минал през юношеските формации на Порто, след което се е състезавал главно в португалската Трета лига. Играе на позиция дясно крило, но се чувства добре и на левия фланг. Пожелаваме му успех с черно-бялата фланелка!", написаха "железничарите".

През това лято в Локомотив премина и друг португалец - Тиаго Матос, който също е от школата на Порто.

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