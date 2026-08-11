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  3. Лаша Двали: Горд съм с представянето на нашия отбор

Лаша Двали: Горд съм с представянето на нашия отбор

  • 11 авг 2026 | 23:33
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Капитанът на ЦСКА 1948 Лаша Двали беше разочарован след отпадането на тима от Панатинайкос от турнира Лига на конференциите след поражение с 1:2 в София. Столичани напускат Европа след общ резултат 2:3 от двата мача.

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

„Липсваше ни малко опит, иначе отговорихме на това, което съперникът ни предложи. Играхме добре и не заслужавахме да загубим. Щастлив съм от представянето на нашия тим. Срещу такъв тип отбори трябва да реализираш своите положения. Борихме се много и сега ще се борим във вътрешния шампионат за по-предно място.

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Снимки: Борислав Трошев

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