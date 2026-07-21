Левски се готви за първия мач срещу Университатя (Крайова) - очаквайте на живо!

Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)
Отборът на Левски ще проведе последната си тренировка преди утрешното домакинство срещу Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Заниманието на "сините" стартира в 10:00 часа, а първите 15 минути от него ще бъдат излъчени на живо в Sportal.bg.
Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в сряда (22 юли) от 20:30 часа.
Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя
В предишния кръг "сините" се справиха с Борац (Баня Лука), докато румънският първенец елиминира МЛ Витебск.
Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира
Добрата новина за Хулио Веласкес е, че Мазир Сула и Мустафа Сангаре бяха картотекирани за сблъсъците с Университатя. Аут от групата обаче останаха Радослав Кирилов и Адриан Райчев.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google