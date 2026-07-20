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Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
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Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Левски ще се изправи срещу Омония или Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига , ако отстрани румънския Университатя (Крайова) в предишния рунд на надпреварата. Днешният жребий в Нион отреди "сините" или румънците да са домакини в първия мач - на 4 или 5 август, а реваншът седмица по-късно.

Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя
Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя

"Сините" имаха и по-тежки, но и по-леки варианти, поне на теория, за тази фаза, като другите опции бяха победителят в двойките Ларн - Цървена звезда; Тюн - Динамо Загреб; Иберия Тблиси - Слован Братислава; Орхус - Лех Познан и Егнатия - Целе.

Казахстанците бяха една от големите изненади на миналогодишното издание на надпреварата, след като се класираха за основната фаза на турнира, отстранявайки четири отбора в квалификацииите, включително Слован Братислава и Селтик. В същинската надпревара записаха едно равенство срещу - Пафос. В първия кръг на настоящия сезон Кайрат нямаше проблеми с черногорския Сутиеска и взе две победи - 2:1 и 2:0.

Кипърците пък играха в основната фаза на Лигата на конференциите, където записаха две победи - над Динамо (Киев) и Рапид (Виена) и две равенства - срешу Дрита и Лозана, за да излязат към елминиациите, където загубиха на два пъти от хърватския Риека.

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