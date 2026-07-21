Индзаги иска да вземе Бастони в Ал-Хилал

Защитникът на Интер Алесандро Бастони е попаднал в полезрението на Ал-Хилал, воден от Симоне Индзаги, твърди „Скай Спорт Италия“, но подобен трансфер изглежда малко вероятен.

Лятото започна със спекулации, че бранителят е по-близо от всякога до напускане на „Сан Сиро“, като сред заинтересованите от подписа му клубове бяха Барселона, Реал Мадрид и Челси.

Въпреки това треньорът Кристиан Киву беше категоричен, че Бастони не се продава. Това се случи въпреки полемиките и гневните реакции на феновете в Италия заради поведението му, довело до изгонването на играча на Ювентус Пиер Калулу след симулация, както и последвалия му червен картон в баража на Италия за Световното първенство и полицейското разследване.

Сега трансферният експерт на „Скай Спорт Италия“ Джанлука Ди Марцио предполага, че Ал-Хилал е отправил запитване за закупуването на Бастони, въпреки че все още няма официална оферта.

Преминаване в саудитския клуб остава изключително малко вероятно, тъй като Бастони е само на 27 години и на този етап от кариерата си не желае да играе в Саудитската професионална лига, дори това да означава да се събере отново с бившия си наставник в Интер – Индзаги. Друг проблем е, че Ал-Хилал първо ще трябва да продаде играч, за да може да привлече нов футболист от чужбина.

Бастони има договор с Интер до юни 2028 г. и се очаква да преговаря за неговото удължаване.

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Снимки: Gettyimages