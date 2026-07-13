Киву на старта на подготовката: Искаме да сме конкурентоспособни на всички фронтове

Подготовката на Интер за новия сезон започна официално. След президента на клуба Джузепе Марота, думата взе и наставникът Кристиан Киву по време на първата пресконференция за сезон 2026/27. Треньорът многократно наблегна на мотивацията и новите цели пред отбора, който е гладен за „победи и трофеи“. Поради тази причина целта за сезона няма да е само една: „Искаме да сме конкурентоспособни на всички фронтове: първенство, Шампионска лига, Купа и Суперкупа“.

Марота: Успешната защита на титлата е една от нашите цели

Основни акценти от пресконференцията на Кристиан Киву:

За целите през новия сезон: „Искаме да направим всичко възможно, за да бъдем конкурентоспособни. Работим със страхотни играчи, свикнали да печелят. Не трябва да губим мотивацията и умствената дисциплина, които ни позволяват да постигаме определени неща всеки ден, на терена и извън него. Гладни сме за победи и за вдигане на трофеи, знаем каква радост носи това.“

За многото ангажименти: „Искаме да сме конкурентоспособни на всички фронтове: първенство, Шампионска лига, Купа и Суперкупа. Къде бих искал да подобря Интер? В смелостта, в това да правим някои неща по-добре, да не спекулираме и да подхождаме към мачовете с максимална сериозност от първата минута. Разполагаме със състав, който ще ни позволи да бъдем конкурентни.“

За тактическата схема: „През миналия сезон променяхме много и не винаги се придържахме към 3-5-2 или 5-3-2. Когато има желание да пресираш съперника, тази схема никога не е просто 3-5-2. Често правехме промени, например с преместването на Анди Диуф. За мен е важна гъвкавостта, способността да се адаптираме към противника, мача и момента. Не само съставът ти позволява да печелиш, но и способността за адаптация.“

За личните си нагласи: „Както казах, аз живея сред несигурност. Това ми позволява да се усъвършенствам, да излизам от зоната си на комфорт. През тези месеци никога не съм си мислил, че сме спечелили два трофея. Познавам този отбор, знам от какво е направен и знам, че е конкурентен и гладен за трофеи.“

За втория си сезон като треньор на Интер: „Все още нося огромна отговорност. Някои може да ми кажат, че съм участвал в над 50 мача и съм спечелил два трофея, но аз винаги започвам от съмненията си и най-вече от това, от което се нуждаят момчетата. Не се страхуваме от никого. Фокусирани сме върху това да се усъвършенстваме и да останем мотивирани, което съм сигурен, че ще имаме отново този сезон.“

За новата роля на Анди Диуф: „Дали е Жокер? Такива има само в картите. Аз имам лудата идея да го превърна в халф-бек. Спомням си мача с Комо, в който той създаде известен хаос, нещо, което правеше често, когато влизаше на тази позиция. Не искам да му отнемам увереността, ще трябва да го убедя добре, а имам и много подготвен щаб, който да му помогне. Може би понякога ще бъде използван и като вътрешен халф, но мисля, че има характеристиките да се справи добре като халф-бек.“

За Бенжамен Павар: „Той е наш играч, знаете какви бяха нашите решения миналата година. Сега Павар се завърна и в следващите дни ще имаме възможност да го наблюдаваме как работи и да вземем решение.“

За Александър Станкович: „Той направи смел избор, като се присъедини към други отбори. През последните две години той направи страхотни сезони в Лугано и Брюж. Нямам търпение да го видя на терена.“

За младите играчи в отбора: „Имаме много млади момчета тук, след това, преди заминаването за Германия, ще направим точна преценка. В момента в атака към Франческо Пио Еспозито добавихме Матео Лавели, Лука Топалович, Матия Москони и Джамал Идрису. Не е лесно, но те имат възможността да тренират с големи шампиони, да намерят спокойствие и да се учат от съотборниците си. Ние ще бъдем там, за да им помогнем, защото винаги сме се отнасяли към младите по най-добрия възможен начин.“

За успехите на Интер: „Не е случайно, че отборът доминира през последните години. Това е работа, която започва от ръководството и продължава с треньорските щабове. Има причина Интер да печели толкова много напоследък, а обяснението е опитът на определени хора, които ни позволяват да работим спокойно, с идеята да бъдем конкурентоспособни и да се отплатим за любовта на феновете.“

За напускащите: „Всички те допринесоха за успеха на този отбор, това, което направиха, не е малко. Сега имаме смесица от опит и младост, имаме няколко играчи от отбора до 23 години и Примаверата. Достигнахме високо ниво, което ще ни помогне да постигнем конкурентоспособност и цели.“

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Снимки: Gettyimages