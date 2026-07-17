Интер показа “бейзболния” си резервен екип с исторически детайл

От Интер официално представиха резервния си екип за предстоящия сезон, като той по традиция е изработен в сътрудничество с клубния спонсор “Найки”. Любопитното е, че като вдъхновение за него е послужил един от американските спортове - бейзболът. Освен това за първи в клубната история емблемата на “нерадзурите” е изобразена като монограм.

“Интер е “Найки” днес представиха новия втори екип за сезон 2026/27, вдъхновен от вечната символика на на бейзбола и преобразен чрез визуалната идентичност на “нерадзурите”. Повече от спорт, бейзболът беше първият голям лайфстайл феномен в американския спорт, превръщайки своите визуални кодове в естетически език, който повлия на модата, дизайна и популярната култура далеч отвъд игровото поле. Днес Интер преразглежда културното си наследство, както и неговите най-разпознаваеми черти чрез своята собствена идентичност.

Born from the diamond 💎

Designed for the pitch 🏟️



The new Away Kit is waiting for you. Available now at all official Inter Stores and online 🫵



➡️ https://t.co/TvjyuuBXLa pic.twitter.com/LltuCeGDgE — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 17, 2026

Всеки детайл на новия резервен екип говори за това сливане: от емблематичните сини райета, които се спускат вертикално през белия фон на фланелката, до контрастиращата яка, която напомня за един от най-разпознаваемите детайли на американските фланелки. За първи път в историята на “нерадзурите” емблемата на Интер е преобразена като монограм на игрова фланелка. Буквите “I” и “М” надхвърлят традиционната кръгла рамка и се превръщат в главни герой на дизайна чрез уникален мащаб, вдъхновен от емблематичната сила на бейзболните символи, в които логото винаги е било знак на разпознаваемост и принадлежност”, се казва в изявлението на клуба.

New York state of mind.

Nerazzurri state of belonging.



➡️ https://t.co/D6LAEF2haF pic.twitter.com/qOLNmAQuua — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 17, 2026

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