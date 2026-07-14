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Ливърпул отхвърли нова оферта от Интер за Къртис Джоунс

  • 14 юли 2026 | 13:24
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Интер от оправил нова оферта към Ливърпул за халфа Къртис Джоунс. Според журналиста Бен Джейкъбс предложението е било на стойност 32 милиона евро, но незабавно е било отхвърлено от ръководството на мърсисайдци. Първата оферта на "нерадзурите" бе за 25 милиона евро, като от "Анфийлд" са я оценили като подигравателна.

Според Джейкъбс Ливърпул може да помисли за продажба само ако получи над 40 милиона евро. Много е вероятно обаче в крайна сметка халфът да остане на "Анфийлд". Вчера новият мениджър на отбора Андони Ираола също заяви, че харесва англичанина и се надява той да остане за дълги години в родния си клуб.

Настоящият договор на Джоунс изтича през следващото лято, като клубът със сигурност ще му предложи нов такъв, ако не се стигне до трансфер сега. Сериозен интерес към него проявява и Нотингам Форест.

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