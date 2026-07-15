От Интер подготвят оферта за английски национал, който трябва да замени Дъмфрис

Ръководството на Интер подготвя оферта за английския национален бранител Джед Спенс, съобщава местната преса. Защитникът на Тотнъм ще струва по-скъпо на "нерадзурите" от Анан Халайли, но миланският гранд все пак са готови да започнат преговори с лондончани. Интер търси заместник на Дензъл Дъмфрис, който премина в Реал Мадрид, след като „кралският клуб“ се съгласи да плати освобождаващата му клауза в размер на 20 милиона евро. Основната цел на италианския шампион, Марко Палестра, избра да се присъедини към Челси. В същото време Халайли не успя да премине медицинските прегледи тази седмица, което остави носителите на титлата в Серия А в търсене на нов десен халф-бек.
„Гадзета“, „Скай Спорт Италия“ и „Кориере дело Спорт“ твърдят, че Спенс бързо се превръща в предпочитана цел за Интер. Въпреки това „нерадзурите“ все още проучват пазара и разполагат с дълъг списък с кандидати, който включва и Гела Дуе от Страсбург. Според същите източници, цената на Спенс ще надхвърли сумата от 25-30 милиона евро, която Интер беше готов да инвестира за Халайли. За него се предвиждаше постоянен трансфер на стойност 25 милиона евро плюс 5 милиона под формата на бонуси.
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Въпреки по-високата цена, от „Скай“ съобщават, че „нерадзурите“ са решени да влязат в преговори с Тотнъм. Вече са осъществени неофициални контакти, в които е бил замесен и Кристиан Ромеро. Аржентинският централен защитник обаче би струвал дори повече от Спенс, тъй като „шпорите“ са поставили цена от 50 милиона евро за него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages