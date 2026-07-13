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Потвърдено: Италианският олимпийски комитет спря трансфер на Интер

  • 13 юли 2026 | 16:26
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Потвърдено: Италианският олимпийски комитет спря трансфер на Интер

Президентът на Интер Джузепе Марота публично потвърди, че привличането на израелския национал Анан Халаили в клуба е пропаднало.

Трансферът на 21-годишния десен халф-бек Анан Халаили от Роял Юнион СЖ се считаше за сигурен, но от Италианския олимпийски комитет (CONI) са забранили неговото осъществяване заради неуспешни медицински прегледи. Това означава, че “нерадзурите” ще трябва да намерят нов заместник на напусналия Дензъл Дъмфрис, въпреки че се бяха споразумели с белгийския клуб за сделка на стойност поне 25 млн. евро.

Интер си осигури заместник на Дъмфрис
Интер си осигури заместник на Дъмфрис

“Току-що получихме една новина. Бяхме договорили пристигането на Халаили, но той се провали на медицинските си прегледи. Не мога да навляза в детайли от съображения за поверителност. В Италия здравните закони са много строги. Това не е отказ на медицинския щаб на Интер, а на Италианския олимпийски комитет. Това е форсмажорна ситуация и просто трябва да се съобразим с нея. Много съжалявам да ви го кажа, тази новина ни натъжава. Сега трябва да помислим върху възможни алтернативи”, заяви Марота на пресконференцията си по случай старта на предсезонната подготовка на Интер.

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