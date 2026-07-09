Интер обяви привличането на новия си резервен вратар

От Интер официално обявиха привличането на вратаря Иван Проведел, който пристига с трансфер от Лацио. Предполага се, че трансферната сума за 32-годишния вратар е едва 3 млн. евро. Неговият договор е за три години при заплата от 1,5 млн. евро.

Макар и да беше титуляр във всеки един от четирите си сезона на “Олимпико”, италианецът ще бъде в ролята на резерва при “нерадзурите”. Причината е, че досегашният втори избор на вратарската позиция Хосеп Мартинес беше повишен в титуляр след напускането на Ян Зомер като свободен агент. От друга страна, Проведел изигра общо 146 мача за Лацио, в които допусна 163 гола и запази 53 сухи мрежи.

It's time to welcome our new Interista 🖤💙 pic.twitter.com/KsXpImRPXO — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 8, 2026

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