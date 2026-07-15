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Прекратиха разследването срещу бившия шеф на съдиите в Италия, Интер е оневинен

  • 15 юли 2026 | 16:08
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Прекратиха разследването срещу бившия шеф на съдиите в Италия, Интер е оневинен

Прокуратурата в Милано обяви прекратяването на делото срещу бившия шеф на съдиите в Серия “А” и Серия “Б” Джанлука Роки, неговия заместник Андреа Джервазони и шампиона Интер, които бяха разследвани за предполагаеми опити за влияние върху назначаването на рефери. Специално Роки беше разследван по подозрение в съучастие в спортна измама при определянето на съдии за четири мача, включително двубоя на Торино от Серия А срещу Интер през наскоро приключилия сезон.

Нито един играч или треньор от италиански отбор не е бил обект на разследване, но Интер беше подложен на проверка поради подозрения, че някои от назначенията на Роки са били направени, за да угодят на „нерадзурите“ и да се избегнат съдии, които клубът не харесва.

Както съобщава „Гадзета“, Интер е бил вписан в регистъра на заподозрените, но производството срещу клуба е било незабавно прекратено. Основното обвинение срещу Роки обаче беше, че е оказвал външен натиск, за да повлияе на решенията на ВАР по време на някои мачове от Серия А.

Роки доброволно се оттегли от поста си по време на разследването и беше заменен първо от Дино Томази, а след това от Даниеле Орсато.

В официално изявление прокуратурата съобщи, че е „поискала от съдията по предварителното разследване да прекрати наказателното производство по членове 81 (продължаващо престъпление) и 110 от италианския Наказателен кодекс, както и по член 1, параграф 1 от Закон № 401/1989, във връзка с предполагаемите опити за влияние върху избора или изключването на длъжностни лица на мачове“.

Със същото изявление прокуратурата в Милано обяви, че е прехвърлила преписката по делото на прокуратурата в Монца относно твърдения, свързани с инциденти, случили се в стаята за видеоповторения (ВАР).

Копия от преписката са изпратени също до Федералната прокуратура на Италианската футболна федерация (ФИГК) и до Италианския национален олимпийски комитет (КОНИ).

Разследването не е установило наличието на организирана схема, целяща да повлияе на съдийските назначения.

Наказателното разследване е приключено, но прегледът на доказателствата, свързани с предполагаемо влияние върху ВАР, ще продължи, като прокуратурата в Монца ще разглежда поведението на Луиджи Наска и Стефано Ди Вуоно, докато случаят на Даниеле Патерна ще продължи да се разглежда в Милано.

Федералната прокуратура е получила преписките по делото, за да определи дали фактите могат да представляват нарушения на спортните разпоредби, въпреки че това изглежда малко вероятно, като се има предвид, че преди това не е било открито спортно разследване.

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