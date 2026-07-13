Марота: Успешната защита на титлата е една от нашите цели

Президентът на Интер Джузепе Марота даде специална пресконференция по случай старта на подготовката на италианския шампион, като говори по различни теми.

„Подсилване на състава? Говорим за празнина, оставена от уважителния избор на Дензъл Дъмфрис, който предпочете да продължи кариерата си в престижен клуб като Реал Мадрид, така че това не беше ситуация, която ние сме искали. Аузилио и Бачин разгледаха няколко решения и съм оптимист, че скоро ще намерим такова, въпреки че до края на пазара остава месец и половина. Трансферният пазар става все по-труден, защото се въртят луди суми, които поставят Италия в почти второстепенна роля и това създава трудности. Ние нямаме нищо против да правим инвестиции, но те трябва да бъдат логични и съобразени с икономическия модел, който представляваме. Надявам се бързо да намерим решение за десния фланг, има много налични играчи. Започваме сезона със съзнанието, че трябва да завършим състава, но това трябва да бъде резултат от рационален процес, за да стигнем до най-добрите решения. Тази година и Милан, и Ювентус не участват в Шампионската лига. От моя опит, тази ситуация може да им даде предимство в първенството. Аз оставам оптимист, но ги включвам в сметките за челните места.

🎙️Marotta: “On the right flank we have a gap because of a decision made by Dumfries, who chose to continue his career at a prestigious club like Real Madrid. It wasn’t a decision we wanted.



This Khalaili situation has taken us back to square one, but I’m confident we’ll find a… pic.twitter.com/Eloa9pAwzY — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) July 13, 2026

Трансферният пазар? От 20-те отбора в Серия "А", цели 13 са с чуждестранна собственост. Това означава, че нашият футбол вече не представлява важна икономическа сила. Нашият опит с "Оуктрий" гарантира приемственост. Целта ни остава да печелим по устойчив начин. Футболът в момента е такъв: където не можеш да харчиш много, трябва да имаш голямо въображение. Трябва да контролираме разходите и инвестициите. Нека не забравяме и категорията на агентите, които имат значителна тежест в контекста на футболните клубове. Случаят с Марко Палестра е резултат от избора на играча. Той законно се отметна от устна договорка с нас, след което избра друг отбор, с който ние не можем да се конкурираме. Треньорът ежедневно общува с ръководството и аз съм спокоен. Кристиан Киву знае как да оползотвори най-добре активите, които клубът му е предоставил.

🎙️Marotta: “Can Inter afford to be more ambitious in the transfer market? Let me make a reflection that isn’t particularly optimistic.



There are now 13 foreign-owned clubs in Serie A. Italian football no longer represents Italian economic power. Thanks to foreign ownership, we… pic.twitter.com/6i42fvfVJ7 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) July 13, 2026

70% от гласовете определиха Малаго за президент на Италианската футболна федерация. След това той избра да повери ръководната и стратегическа роля на двама важни профили като Малдини и Леонардо. Сигурен съм, че заедно ще стигнат до интелигентен избор за национален селекционер. Това, че не участваме на Световното първенство, ни натъжава и трябва да ни подтикне да дадем нещо повече. Футболът, който представляваме, осъзнава тази необходимост. Остава още месец и половина до края на пазара. Нека не забравяме, че миналата година финализирахме трансфера на Мануел Аканжи на 31 август. Не трябва да бързаме. Цените, които се въртят, са твърде високи, а ние знаем какви са качествата на Аузилио.

🎙️Marotta: “There’s still a month and a half left until the transfer window closes. Let’s not forget that last year Akanji arrived on 31 August, and that turned out to be an excellent signing.



We mustn’t be in a hurry or become anxious. This transfer market is more difficult… pic.twitter.com/EchLgu9M7d — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) July 13, 2026

Ако разсъждаваме обективно, в Шампионската лига има истински колоси по отношение на приходи и не само. От наша страна можем да го считаме за мечта. Разликата с първенството е, че в Шампионската лига в определени моменти се изправяш срещу отбори, които са в по-слаба форма или зависи от жребия, докато в първенството печели най-силният отбор. Въпреки това не искаме да оставяме нищо на случайността. За Палестра вече бяхме постигнали споразумение с Аталанта. Сега трябва да правим рационални инвестиции. Възможност за инвестиции има, но те трябва да бъдат логични. Не сме конкурентоспособни като английските клубове, но можем да действаме креативно на пазара.

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Силно вярвам, че можем да се справим, като търсим перспективни играчи. Освен това, ние засилваме работата по инфраструктурата. В допълнение, изборът на Киву: в началото можеше да изглежда като смел ход, но беше част от една визия. Знаехме, че той обръща голямо внимание на юношеския сектор, защото самият той идва оттам. Смелостта да се дава шанс на младите я има, но те трябва да бъдат подпомагани в растежа си, без да се дават драстични оценки, ако направят едно слабо представяне. Имайки зад гърба си собственик, който ни следва, можем да продължим напред с оптимизъм. Ние сме действащи шампиони и спечелихме Купата на Италия – два изстрадани триумфа, постигнати благодарение на културата на работа, на способностите на треньора и играчите.

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Искам да благодаря на клуба и на всички сътрудници, които ежедневно подкрепят отбора. Поставили сме си ясни цели – ние сме единственият италиански тим, който ще участва в четири турнира. В спорта не важи законът „Колкото повече харчиш, толкова повече печелиш“. В първенството от 2020 г. насам нито един отбор не е успял да спечели титлата два пъти поред. Това е една от нашите цели. Да си представим, че можем отново да триумфираме, би било историческо постижение. Имаме един вътрешен враг. Когато се почувстваш удовлетворен, спираш да правиш онази допълнителна крачка напред. Трябва да запазим смирението, което ни помогна да постигнем много важни цели. Нашите собственици поеха клуба в момент на големи трудности, а днес, благодарение на тях, сме в стабилна ситуация. Те откликнаха на нуждите ни за разширяване на базата. Тяхното присъствие винаги е дискретно, а всички решения се взимат съвместно.

Постигането на целите със сигурност ще бъде трудно и не трябва да натоварваме треньора с цялата отговорност. Но аз съм сигурен, че този отбор е способен да оправдае очакванията, които всички имат към нас. Тази роля ни изпълва с гордост и трябва винаги да държим летвата високо. Когато говорех за модел на икономическа и финансова устойчивост, имах предвид и спортната такава. Продължаваме напред, като се стремим да развиваме нашата юношеска школа, а скоро ще стартира и женският ни отбор“, коментира Марота.

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