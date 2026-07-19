CASA BALA събра известни личности и фенове на футбола за финала на Мондиала

Легендата на българския футбол Красимир Балъков организира поредна незабравима вечер за феновете на играта в своя изискан ресторант "Каза Бала" на столичния бул. "Симеоновско шосе". Поводът бе най-чаканото събитие в спортния свят – финалният сблъсък на Мондиал 2026 между титаните Испания и Аржентина.

Испания 0:0 Аржентина, натиск на иберийците (гледайте финала тук)

Заведението на легендарния плеймейкър на "златната генерация" се превърна в гореща точка за десетки привърженици и популярни лица, които избраха да изгледат големия мач в неповторима атмосфера. Освен на вълнуващия двубой, присъстващите се насладиха и на кулинарните изкушения от специално подбраното меню на ресторанта.

Градусът на настроението се покачи още преди първия съдийски сигнал с ексклузивно музикално изпълнение на емблематичния глас на "Ахат" – Звезди, който подгря публиката с рок класики. Веднага след това фокусът се пренесе върху футбола с организирани игри и анкети, в които гостите дадоха своите прогнози за новия световен шампион. За въпросните игри на бронзовия медалист от САЩ'94 помогнаха журналистите от Sportal.bg Даниел Любомиров и Филип Друмчев.

Сред гостите, които изгледаха драматичния финал в "Каза Бала", се откроиха редица емблематични имена от българския спорт и медии. Футболните емоции споделиха волейболната легенда Борислав Кьосев, авторитетният спортен журналист Владимир Памуков, както и бившият полузащитник на Левски Георги Сърмов.

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