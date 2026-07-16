Интересна тенденция: Атлетико Мадрид ще има най-много играчи на трети пореден финал на Световното

Ако някой иска да стигне до финала на Световното първенство, трябва да подпише договор с Атлиетико Мадрид. Това не е шега, а тенденция, която вади вестник "Марка", като испанският отбор за трети пореден финал на Мондиал ще има най-много представители сред двата отбора, които ще си оспорват трофея. Четирима испанци играят в Атлетико - Алекс Баена, Маркос Йоренте, Марк Пубил и новото попълнение Алехандро Грималдо.

От страна на Аржентина са дори повече - Тиаго Алмада, Нахуел Молина, Хуан Мусо, Джулиано Симеоне и Хулиан Алварес. Атлетико Мадрид имаше най-много представители и през 2022 в Катар, като Родриго Де Пол, Нахуел Молина и Анхел Кореа от Аржентина станаха световни шампиони, а фнацузинът Антоан Гризман остана със сребърен медал. На финала в Русия през 2018 Атлетико Мадрид отново има четири представители - най-много от всички клубни отбори. Французите Люка Ернандес, Тома Лемар и Антоан Гризман стават световни шампиони, за хърватина Шиме Върсалко остава утеха, че е стигнал до финала.

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