Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с коварно гостуване в Северна Ирландия - на живо преди реванша в Лига Европа с Дери Сити
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Интересна тенденция: Атлетико Мадрид ще има най-много играчи на трети пореден финал на Световното

Интересна тенденция: Атлетико Мадрид ще има най-много играчи на трети пореден финал на Световното

  • 16 юли 2026 | 18:40
  • 2091
  • 0

Ако някой иска да стигне до финала на Световното първенство, трябва да подпише договор с Атлиетико Мадрид. Това не е шега, а тенденция, която вади вестник "Марка", като испанският отбор за трети пореден финал на Мондиал ще има най-много представители сред двата отбора, които ще си оспорват трофея. Четирима испанци играят в Атлетико - Алекс Баена, Маркос Йоренте, Марк Пубил и новото попълнение Алехандро Грималдо.

От страна на Аржентина са дори повече - Тиаго Алмада, Нахуел Молина, Хуан Мусо, Джулиано Симеоне и Хулиан АлваресАтлетико Мадрид имаше най-много представители и през 2022 в Катар, като Родриго Де Пол, Нахуел Молина и Анхел Кореа от Аржентина станаха световни шампиони, а фнацузинът Антоан Гризман остана със сребърен медал.  На финала в Русия през 2018 Атлетико Мадрид отново има четири представители - най-много от всички клубни отбори. Французите Люка Ернандес, Тома Лемар и Антоан Гризман стават световни шампиони, за хърватина Шиме Върсалко остава утеха, че е стигнал до финала.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

  • 16 юли 2026 | 15:34
  • 1731
  • 0
43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

  • 16 юли 2026 | 15:08
  • 833
  • 0
От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

  • 16 юли 2026 | 14:59
  • 1577
  • 0
Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

  • 16 юли 2026 | 14:51
  • 1524
  • 1
История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

  • 16 юли 2026 | 14:30
  • 6664
  • 10
Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

  • 16 юли 2026 | 14:21
  • 5173
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Дери Сити и ЦСКА

11-те на Дери Сити и ЦСКА

  • 16 юли 2026 | 19:25
  • 13068
  • 23
Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 26670
  • 32
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 18485
  • 33
Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

  • 16 юли 2026 | 13:51
  • 11370
  • 11
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 28774
  • 105
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 19205
  • 49