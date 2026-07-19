Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Отборът на Ботев (Враца) приема Черно море в двубой от първия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион „Христо Ботев“ стартира в 19:30, а главен съдия ще е Георги Кабаков.

Двата отбора започват кампания с амбиция да надградят представянето си от преди и със сигурност фокусът им е върху спечелването на 3-те точки.

По време на лятната пауза врачани показаха добро лице в контролите, като в част от резултатите записаха равенство срещу Левски и Бейтар Йерусалим, а победиха Арда. Клубът беше активен на трансферния пазар и привлече няколко нови футболисти сред които и опитния български нападател Преслав Боруков, а част от основните играчи бяха наградени с нов договор. Основната пък раздяла беше с Тамиму Уору, който премина в ЦСКА, като имаше и футболисти, които си тръгнаха като свободни агенти.

Ботев (Враца) върна Преслав Боруков в България

Черно море изигра доста повече проверки, като показа повече от положителен баланс в тях. Моряците привлякоха няколко българи и чужденци. Трансферът, който обаче прикова вниманието е този на Алекс Колев, който се завръща в родния футбол след престой в Китай. Варненци бяха напуснати и от няколко състезателя сред, които Димитър Тонев и Асен Чандъров, като те вече ще носят екипа на Ботев (Пловдив).

Черно море привлече Алекс Колев

Тодор Симов има няколко кадрови проблеми за този двубой. Аут заради наказание са Антоан Стоянов и Владислав Найденов, както и контузения Хосе Гайегос. Капитанът Даниел Генов пък е под въпрос. Добрата новина за врачани е завръщането след дълго отсъствие на Мартин Ачков.

Кадрови проблеми пред Тодор Симов

Добрите нови за Илиан Илиев са далеч повече. В състава на Черно море няма контузени или наказани футболисти

Ботев (Враца) – Черно море

Начало: 19:30 часа

Съдия: Георги Кабаков

Стадион: „Христо Ботев“, Враца

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