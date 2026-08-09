Вальо Илиев: Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев остана доволен от представянето на отбора срещу Септември (София). "Армейците" се наложиха с класическото 3:0, а бившият капитан на 31-кратните шампиони разкри на какво се дължи положителната промяна в тима.

Той обърна внимание и на съдийството днес, като отбеляза, че клубът не иска да му се помага, но държи да не бъде ощетяван, визирайки най-вече ситуацията с Леандро Годой, при която останаха съмнения за дузпа.

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"Спокоен съм, защото видях едно изключително сериозно отношение от целия отбор. Два отбора, които се опитаха да се надиграват. Получи се динамичен двубой. Поздравявам отбора, че подходи по най-сериозния начин.

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Тази положителна промяна, която виждаме, се дължи на всички. Не мога да кажа, че се дължи на мен. Няма да е честно и няма да е истина. Всички, които работим в клуба, полагаме неимоверни усилия ЦСКА да върви напред и да се развива всеки ден. Виждаме, че се получава. На всички ни е ясно, че не е лесно. Най-хубавото е, че виждаме надграждане.

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Това, че мачовете имат различен характер, по никакъв начин не ни дава възможност да подхождаме по различен начин. Стремим се във всеки един двубой да сме максимално концентрирани.

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Не обичам да коментирам съдиите, но днес ще си позволя. Определено в доста ситуации те бяха фактор в наш ущърб. Силно се надявам това да е просто човешка грешка, а да не се окаже тенденция срещу нас. Отбор като ЦСКА не заслужава да има такива отсъждания срещу него. Всеки може да допусне грешка. Днес не бяха една или две. За мен няма значение дали резултатът е 0:0, или 3:0. Когато има дузпа, трябва да бъде отсъдена. Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани. Няма как да сме доволни от съдийството.

Знаем, че винаги положителните резултати дават увереност и по-голямо самочувствие", каза Илиев.

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