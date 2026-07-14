Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал

Няколко отбора от efbet Лига имат интерес да привлекат в състава си бранителят Мартин Дичев. Левият бек направи силен полусезон в Пирин (Благоевград), а в началото на миналия шампионат бе част от Ботев (Враца). Сега няколко тима от елита и още няколко от Втора лига са направили предложение към 25-годишния играч, който обаче все още не е взел окончателно решение къде да продължи кариерата си.

Дичев е юноша на Черно море, като има над 50 мача за "моряците". За Ботев (Враца) пък има около 30 на сметката си. Има и седем мача за младежкия национален отбор.

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