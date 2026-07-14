Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал

Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал

  • 14 юли 2026 | 16:41
  • 1133
  • 0
Няколко отбора от елита искат бивш младежки национал

Няколко отбора от efbet Лига имат интерес да привлекат в състава си бранителят Мартин Дичев. Левият бек направи силен полусезон в Пирин (Благоевград), а в началото на миналия шампионат бе част от Ботев (Враца). Сега няколко тима от елита и още няколко от Втора лига са направили предложение към 25-годишния играч, който обаче все още не е взел окончателно решение къде да продължи кариерата си.

Дичев е юноша на Черно море, като има над 50 мача за "моряците". За Ботев (Враца) пък има около 30 на сметката си. Има и седем мача за младежкия национален отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

  • 14 юли 2026 | 15:31
  • 735
  • 0
Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 951
  • 0
Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 14 юли 2026 | 15:17
  • 810
  • 3
Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 15:10
  • 6538
  • 1
Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

  • 14 юли 2026 | 15:09
  • 843
  • 3
Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:01
  • 1374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 9310
  • 38
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 5427
  • 31
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 21767
  • 50
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 26315
  • 78
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 24825
  • 121
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 19894
  • 14