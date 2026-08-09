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  3. Андрей Йорданов: Стараем се да побеждаваме, защото се целим в първото място

Андрей Йорданов: Стараем се да побеждаваме, защото се целим в първото място

  • 9 авг 2026 | 23:22
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Фланговият футболист на ЦСКА Андрей Йорданов говори след победата на своя тим над Септември. “Червените” се наложиха с 3:0 като гости.

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост
ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

“Победата не беше лесна. Септември е добре подготвен отбор, но ние подхождаме сериозно към всеки един двубой и се стараем да побеждаваме, защото се целим към първото място.

Опитах се първите минути да играя малко по-просто, за да загрея и да не стават травми. Пожелавам на Анжело да е лека травмата и да се оправя бързо.

Психологически ни помогна голът и успокои нещата. Още от първата минута търсихме попадението и се старахме да стане по-лесно за нас.

Мисля, че просто така се получава. Нормално в Европа да има нотка на повече концентрация и мобилизация. Смея да твърдя, че засега вървим по плана си”, заяви Йорданов.

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