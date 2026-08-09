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Фрейташ: Не е приятно да допуснеш гол преди почивката

  • 9 авг 2026 | 23:31
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Старши треньорът на Септември (София) Симао Фрейташ говори след загубата с 0:3 от ЦСКА. Португалският наставник сподели мнението си за срещата, като изрази съжаление, че отборът му не е успял да стигне до изравнително попадение в началото на второто полувреме.

"Тежки мачове. Миналата седмица срещу Левски, сега срещу ЦСКА. През първото полувреме футболистите играха добре, контролирахме голяма част от двубоя. Малък отбор, който дойде и успя да се справи с ЦСКА. Това е нещо похвално за нас.

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Трябваше да вкараме малко повече техника. Те бяха малко по-добре подготвени, имаха повече късмет през първата част. Тези правила трябва да се прегледат генерално - във всички първенства. През второто полувреме успяхме да създадем няколко възможности, но не успяхме да реализираме. След това те стигнаха до второ попадение. Късметлийски гол, но все пак не съумяхме да се справим добре. Аз съм доволен от моите футболисти.

20 Септември (София) 0:3 ЦСКА

Трудно е да допуснеш гол преди почивката. Не е приятно. Всеки един отбор трябва да се подобрява. Трябва да бъдем по-добри във финалната третина. Не е лесно да играеш срещу такива отбори. Не виждам кой знае колко отбори, които играят перфектни мачове срещу ЦСКА и Левски.

Ние започваме да бъдем по-добри с всяка изминала седмица. Играхме трудни мачове в началните кръгове", каза Фрейташ.

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Снимки: Владимир Иванов

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