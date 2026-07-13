Ботев (Враца) привлече крило от Хебър

Ботев (Враца) обяви, че привлича в състава си младия Самуил Мечев. 18-годишният флангови футболист за последно игра в Хебър, а сега ще бъде част от състава на врачани.

Вратар подписа нов договор с Ботев (Враца)

Ето какво пишат от Ботев:

Добре дошъл, Самуил Мечев!

18-годишният флангови футболист подписа договор с Ботев, след като за последно бе част от Хебър Пазарджик.

Самуил играе като крило, а в кариерата си вече е бил част и от юношеския национален отбор на България до 16 години.

Той вече взе участие в няколко контролни срещи от лятната подготовка на Ботев и ще продължи развитието си със зеления екип.

С Ботевска воля, с Ботевски дух

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