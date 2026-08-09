Соле: Радвам се, че вкарах първия си гол за ЦСКА

Халфът на ЦСКА Исак Соле говори след победата на своя тим над Септември (София). “Червените” се наложиха с 3:0, а Соле отбеляза третото попадение.

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“Доволен съм. Радвам се, че вкарах първия си гол с ЦСКА. Чаках го, мисля, че го заслужавах. Най-важното обаче е, че победихме. Не започнахме толкова добре сезона, но сега вдигаме нивото.

Отдавна чакам да играя, сега треньорът ми гласува доверие и съм доволен. Радвам се, че и вкарах първия си гол”, заяви Соле.

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