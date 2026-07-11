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Късен гол спаси Черно море от загуба срещу Дунав на "Тича"

  • 11 юли 2026 | 21:08
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Късен гол спаси Черно море от загуба срещу Дунав на "Тича"

Черно море записа равенство в последната си контрола от лятната подготовка. "Моряците" завършиха 1:1 с Дунав (Русе) на стадион "Тича" във Варна. Преди началото на срещата отборът за сезон 2026/27 бе официално представен пред феновете.

Черно море представи отбора за новия сезон
Черно море представи отбора за новия сезон

Домакините започнаха по-уверено и още в първите минути наложиха сериозен натиск. В 10-ата минута, след центриране от корнер, Живко Атанасов се извиси над всички и нанесе силен удар с глава, като топката премина на сантиметри от страничната греда.

Малко по-късно Мигел Барандаш получи кълбото отдясно, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала, но встрани от целта. В 17-ата минута гостите от Русе се възползваха от грешка в тяхната половина и организираха опасна контраатака, завършила с коварен изстрел, който обаче беше спасен от Кристиан Томов.

В 37-ата минута Денислав Минчев получи добро подаване в наказателното поле и отблизо преодоля Томов - 1:0 за "драконите".

В 52-рата минута Барандаш отправи опасен удар от границата на пеналтерията, но не намери очертанията на вратата. Малко по-късно Васил Панайотов пусна пас зад гърба на защитата на Дунав, където влизащият на скорост Петър Андреев стреля от въздуха, но над целта.

В 79-ата минута Антоан Манасиев се намеси решително и спаси удар на Денислав Минчев, който бе излязъл сам срещу него под лек ъгъл. В последната минута на редовното време Петър Андреев засече с глава центриране отляво, но вратарят успя да избие.

"Моряците" обаче не бяха казали последната си дума и Асен Дончев ги спаси от загуба, след като с далечен удар оформи крайното 1:1.

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Снимки: Startphoto

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