Вратар подписа нов договор с Ботев (Враца)

Ботев (Враца) обяви, че вратарят Любомир Василев е подписал нов договор с клуба. Стражът е юноша на врачани и до момента има 12 мача в efbet Лига.
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Ето какво пишат от Ботев:
Любомир Василев продължава с Ботев!
Вратарят подписа нов договор с клуба и остава част от нашия отбор.
Любо е юноша на Ботев и е в клуба от малък, преминавайки през различните възрастови формации до първия тим.
До момента той има 12 мача в Първа лига със зеления екип.
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