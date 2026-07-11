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  3. Вратар подписа нов договор с Ботев (Враца)

Вратар подписа нов договор с Ботев (Враца)

  • 11 юли 2026 | 11:27
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Вратар подписа нов договор с Ботев (Враца)

Ботев (Враца) обяви, че вратарят Любомир Василев е подписал нов договор с клуба. Стражът е юноша на врачани и до момента има 12 мача в efbet Лига.

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Ето какво пишат от Ботев:

Любомир Василев продължава с Ботев!

Вратарят подписа нов договор с клуба и остава част от нашия отбор.

Любо е юноша на Ботев и е в клуба от малък, преминавайки през различните възрастови формации до първия тим.

До момента той има 12 мача в Първа лига със зеления екип.

С Ботевска воля, с Ботевски дух

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