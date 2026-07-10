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Ботев (Враца) удари Арда в "Бояна"

  • 10 юли 2026 | 12:39
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Ботев (Враца) удари Арда в "Бояна"

Ботев (Враца) постигна минимална победа с 1:0 срещу Арда в контролна среща, която се игра на Националната футболна база в "Бояна". Единственото попадение в мача падна след почивката - Самуил Мечев центрира отляво, а Владислав Найденов свали топката към Мартин Петков, който от границата на наказателното поле я изпрати в долния десен ъгъл на вратата.

За двата отбора това бе последната проверка от предсезонната подготовка. Другия уикенд стартира новата кампания в efbet Лига, а в първия кръг кърджалийци гостуват на Септември (София). За тима, воден от Тодор Симов, пък предстои сблъсък с Черно море на стадиона под връх Околчица.

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