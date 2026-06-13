Ботев (Враца) върна Преслав Боруков в България

Централният нападател Преслав Боруков вече е част от състава на Ботев (Враца) за новия сезон. 26-годишният футболист има опит както в България, така и в чужбина. Юношата на Левски е играл за Шефилд Уензди, Етър, Залаегерсег, Локомотив Пловдив, Арда и последно за португалския Маритимо.

Преслав Боруков приключи с Маритимо

През 2023 г. дебютира и за мъжкия национален отбор, за който отбелязва първия си гол срещу Черна гора в европейска квалификация.

"Желаем ти много голове и силни мачове със зеления екип", написаха от Ботев.

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