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Черно море представи отбора за новия сезон

  • 11 юли 2026 | 20:06
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Черно море представи отбора за новия сезон

Черно море представи официално отбора за новия сезон в efbet Лига преди последната си проверка срещу Дунав Русе на стадион "Тича" във Варна.

През сезон 2026/2027 капитани на Черно море ще бъдат Васил Панайотов и Живко Атанасов. В състава на "моряците" са 10 юноши на клуба - Антоан Манасиев, Емануил Няголов, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Димитър Кичуков, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Кристиан Михайлов и Николай Златев.

Новите футболисти в Черно море за новия сезон са осем - Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Александър Тодоров, Индриас Бунаас, Петър Андреев, Мигел Дуарте, Мохамед Аши и Александър Колев.

Останалите футболисти, на които наставникът Илиан Илиев ще разчита през сезона, са Кристиан Томов, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падиля

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