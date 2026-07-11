Черно море представи отбора за новия сезон

Черно море представи официално отбора за новия сезон в efbet Лига преди последната си проверка срещу Дунав Русе на стадион "Тича" във Варна.



През сезон 2026/2027 капитани на Черно море ще бъдат Васил Панайотов и Живко Атанасов. В състава на "моряците" са 10 юноши на клуба - Антоан Манасиев, Емануил Няголов, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Димитър Кичуков, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Кристиан Михайлов и Николай Златев.



Новите футболисти в Черно море за новия сезон са осем - Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Александър Тодоров, Индриас Бунаас, Петър Андреев, Мигел Дуарте, Мохамед Аши и Александър Колев.



Останалите футболисти, на които наставникът Илиан Илиев ще разчита през сезона, са Кристиан Томов, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падиля

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