Черно море привлече Алекс Колев

Черно море официално представи Александър Колев като свое ново попълнение. Нападателят се завръща в България, след като последната година се подвизава в Китай. В efbet Лига Колев има общо 38 гола в 139 мача, а за последно у нас носи екипа на Левски.

Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

Ето какво пише Черно море:

ПФК Черно море привлече опитния български нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава на „моряците“. 33-годишният футболист пристига на „Тича“ след престой в китайския Нантонг Жиюн, където изигра силен сезон и отбеляза 8 гола в 25 мача.

В кариерата си до момента нападателят е играл в няколко европейски първенства, включително в Белгия, Полша и Казахстан, където се утвърждава като физически силен и резултатен футболист.

В родната Първа лига Колев има общо 139 мача и 38 гола с екипите на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и Левски, като през годините се превръща в един от най-постоянните български нападатели в елита. Освен клубните си изяви, той записва и 15 срещи за националния отбор на България, в които отбелязва 2 гола.

Така Алекс Колев се превръща в седмото ново попълнение за „моряците“ през това лято.

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