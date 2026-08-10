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Треньорът на Ямбол: Не играхме това, което можем

  • 10 авг 2026 | 02:29
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Треньорът на Ямбол: Не играхме това, което можем

ФК Ямбол направи равенство 1:1 срещу Розова долина в Казанлък на старта на сезона в Югоизточната Трета лига.

Ямболии изравниха в края на двубоя, след като се разписа влезлият от резервната скамейка Радослав Динев.

„Не играхме това, което можем и което показвахме в контролите. Домакините от Казанлък поведоха през първото полувреме общо взето с едно от малкото си положения, но след допусната наша грешка“, каза Николай Жечев пред официалния сайт на ФК Ямбол.

„На полувремето направих някои корекции в състава и за щастие все пак успяхме да изравним в края на двубоя. Имахме още две ситуации, в които излизахме сами срещу вратаря, но не успяхме да ги реализираме“, добави още наставникът.

„Направих принудителна смяна още в 25-ата минута, когато Янаки Панайотов изпита болки и не успя да продължи. На негово място в игра пуснах Хайри Саралиев. През втората част влязоха още Мирослав Христов, Мирослав Илиев и Радослав Динев, който вкара и попадението“, завърши Жечев.

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