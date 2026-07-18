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Кадрови проблеми пред Тодор Симов

  • 18 юли 2026 | 10:03
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Кадрови проблеми пред Тодор Симов

Старши треньорът на Ботев Враца - Тодор Симов, има множество кадрови проблеми за първия мач от сезона. Наставникът на врачани няма да може да разчита на наказаните Антоан Стоянов и Владислав Найденов, както и на контузения Хосе Гайегос.

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След дълго отсъствие се завръща левият защитник Мартин Ачков. Под въпрос е и капитанът Даниел Генов. 37-годишният футболист през последната седмица не е водил нормален тренировъчен режим. Очаква се все пак да попадне в група, дори и да не излезе на терена срещу Черно море.

Генов е много ценен от Тодор Симов заради опита си и лидерските качества, с които спомогна за добрия сезон през миналата кампания. Сред избраниците на треньора ще попаднат и новите попълнения Преслав Боруков, Самуил Мечев, Абдула Кичуков и Сейни Санянг. Не е изключено поне трима от тях да започнат сред титулярите.

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