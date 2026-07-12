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Черно море е готов да върне печелившия си стил

  • 12 юли 2026 | 10:43
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Черно море е готов да върне печелившия си стил

След вчерашната контрола срещу Дунав (Русе) старши треньорът на Черно море Илиан Илиев постави приоритетно нещата, от които "моряците" имат нужда през новия шампионат.

"Имаме група от 23-24 играчи. Не мога да кажа, че имаме 20 равностойни. Новите футболисти закъсняха малко с подготовката. Времето не е с нас за играчи като Мигел Барандаш и Идрис Бунаас. По време на подготовката в съблекалнята и на тренировките им казвам, че ние трябва да си върнем стила на игра, който ни донесе второ и трето място в първенството.

Късен гол спаси Черно море от загуба срещу Дунав на "Тича"
Късен гол спаси Черно море от загуба срещу Дунав на "Тича"

Много от играчите от онзи отбор тогава заминаха. Имаме много млади от школата. Колкото и да е голяма групата заради младите момчета, някои от тях показват желание за конкуренция на определени постове. Могат да израстват и да дадат повече. Но се надявам и младите, и чужденците , които сме взели на тези позиции, да си заемат постепенно мястото.

Черно море представи отбора за новия сезон
Черно море представи отбора за новия сезон

В последните 5-6 месеца на изминалия шампионат търсихме повече резултата и загубихме нашия стил на игра. Бягаш много, търсиш топката, вземаш я и после лесно я губиш. Когато я загубим, да търсим начин да си я върнем в прехода. Да бъдем по-агресивни в наказателното поле на противника. Когато влезем в този стил, резултатите естествено няма да закъснеят. Имаме претенции към самите нас седмица след седмица да ставаме все по-добри, защото сме с много нови хора", каза Илиев.

Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto

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