Дешан: Испания и Аржентина са заслужени финалисти

Френският селекционер Дидие Дешан, заяви, че Испания и Аржентина са напълно заслужени финалисти на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, отричайки главният съдия да е повлиял за отпадането на "петлите" от полуфиналите в мача им срещу "Ла Фурия". Той подчерта и, че целта на Франция е да си тръгне от турнира с бронзовите медали на малкия финал срещу Англия.

À la veille de la finale pour la troisième place de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est revenu sur ses émotions au moment de vivre sa dernière rencontre sur le banc de l'équipe de France. https://t.co/uV8uR518MO pic.twitter.com/7woZxBoSpy — L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026

„Испания бяха по-добри и заслужават да са на финал, Аржентина също. Победиха всичките си противници.

Длъжни сме да дадем всичко от себе си и да постигнем крайната цел. Трябва да уважаваме играта футбол. Това е Световно първенство. Това не е приятелски мач. Това е мач за третото място. Играчите, щабът и аз имаме задължението да постигнем тази последна цел. Тя е по-малко важна от финала. Англия не иска да играе този мач, нито пък ние. Но ето ни тук.



Трябва да се съсредоточим върху целта да бъдем трети и да превърнем тази последна цел в реалност. Имаме това задължение, когато носим тази фланелка. В главата си знам, че това е последният ми мач. Не искам никой да плаче. Краят ми като треньор е близо, но животът продължава", каза Дешан.

Малкият финал между Франция и Англия е на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Това ще бъде последната среща на Дешан като национален селекционер. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на bnt.sportal.bg.

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