Дешан: Испания и Аржентина са заслужени финалисти

Френският селекционер Дидие Дешан, заяви, че Испания и Аржентина са напълно заслужени финалисти на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, отричайки главният съдия да е повлиял за отпадането на "петлите" от полуфиналите в мача им срещу "Ла Фурия". Той подчерта и, че целта на Франция е да си тръгне от турнира с бронзовите медали на малкия финал срещу Англия.
„Испания бяха по-добри и заслужават да са на финал, Аржентина също. Победиха всичките си противници.
Длъжни сме да дадем всичко от себе си и да постигнем крайната цел. Трябва да уважаваме играта футбол. Това е Световно първенство. Това не е приятелски мач. Това е мач за третото място. Играчите, щабът и аз имаме задължението да постигнем тази последна цел. Тя е по-малко важна от финала. Англия не иска да играе този мач, нито пък ние. Но ето ни тук.
Трябва да се съсредоточим върху целта да бъдем трети и да превърнем тази последна цел в реалност. Имаме това задължение, когато носим тази фланелка. В главата си знам, че това е последният ми мач. Не искам никой да плаче. Краят ми като треньор е близо, но животът продължава", каза Дешан.
Малкият финал между Франция и Англия е на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Това ще бъде последната среща на Дешан като национален селекционер. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google